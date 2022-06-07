Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ana gündem maddesi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sosyal yardımlarla ilgili müjde verdi. Peki, sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı?