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Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı?

Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Tüm memurları ilgilendiren 3600 ek göstergede detayları açıklayan Erdoğan, aile desteği hakkında da bilgi verdi. Peki, Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı?

Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ana gündem maddesi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sosyal yardımlarla ilgili müjde verdi. Peki, sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı?

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle;

"Sosyal yardımlar konusunda müjde vermek istiyorum. Bu yıl Sosyal Yardım bütçemizi ek programlarla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda aile desteği ile ekonomik anlamda dezavantajlı ailelere yönelik 15 milyar liralık yeni paketi devreye alıyoruz.

Bu destek paketi Haziran ayının 3. haftasından itibaren e-Devlet vasıta ile başvurulabilir hale gelecek. Bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilki de Kurban Bayramı öncesi yapılacaktır.

Son bir yılda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirecektir. Anaokulu, anasınıfı yardım programının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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