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3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? Uzman çavuş, Astsubay ve Bekçi maaşları kaç TL olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? Uzman çavuş, Astsubay ve Bekçi maaşları kaç TL olacak?

3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında detayların belli olmasının ardından maaşların ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? Uzman çavuş, Astsubay ve Bekçi maaşları kaç TL olacak?

3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? Uzman çavuş, Astsubay ve Bekçi maaşları kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge detaylarını kamuoyuna duyurdu. Peki, 3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? Uzman çavuş, Astsubay ve Bekçi maaşları kaç TL olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 3600 ek gösterge müjdesi vermişti.

Erdoğan açıklamasında, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." demişti.

Konunun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söyledi:

"Yıl başında da asgari ücrete yüzde 50 artış yapmıştık. Orada önemli olan bazı istisnaları vergi dışı bırakmıştık. İşverene de desteğimiz oldu, asıl destek işçiye oldu.

3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Bu bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesi.

3600, dört meslek grubuyla sınırlıydı. Kamudaki fonksiyonel hiyerarşiyi bozan durumu düzeltme teklifimizi ilettik. Bütün kamu çalışanlarını 5 milyon 300 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle lise mezunlarına dahi 600 puan artış verdik. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.

"ARALIK AYINDA YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

200 bin lira emekli ikramiyesi alacak bir kamu çalışanı 250 bin lira ikramiye alacak. Maaşlar değiştikçe, emekli ikramiyesi de değişecek. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme ve enflasyonu hesaba katarak yeni bir düzenleme yapacağız. Aralıktaki düzenlemeyle maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak.

Temmuz ayında da kapsamlı bir iyileştirme yapacağız. Enflasyonun olduğu bir ortamda yaşıyoruz. "

Çok kapsamlı ve adil bir düzenleme yaptık, alan sınırlaması yok. Şu anda ele alacağımız ilk dosya sözleşmeli kamu çalışanlarıdır."

Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

İşte meslek meslek ek gösterge tablosu;

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