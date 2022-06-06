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3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsıyor mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsıyor mu?

3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge için son dakika açıklaması geldi. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında detayları paylaştı. 3600 ek gösterge için son hesaplamalar yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsıyor mu?

3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında 3600 gösterge hakkında detaylar belli oldu. Emekliler ise ek düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. Peki, 3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsıyor mu?

Faruk Erdem A Haber canlı yayınından, Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

3600 ek gösterge sonrası memur ve emeklilierin maaşlarını A Haber canlı yayınında hesaplayan Faruk Erdem, "Buradaki hesaplama 30 yıllık hizmet süresi üzerinden. 25 yıl üzerinden yapılsa farklı rakamlar çıkar. Bu en üst yıl, o yüzden en üst rakam. Emekli maaşında fark olacak. Ek gösterge artışı mevcut emeklilerin mevcut maaşında 50-100-200 gibi rakamlar artışı olacak. Asıl etkiyi emekli maaşlarında ve bundan sonra emekli olduklarında alacakları ikramiyelerde olacak." şeklinde konuştu.

3600 ETKİSİ CANLI YAYINDA HESAPLANDI

30 yıl hizmet süresi olan bir memurun ek göstergesi hesaplandı.

Şuanda ek göstergesi 2200 olan memurun 5,470 TL'lik emekli maaşı, 3600 ek gösterge ile 6,861 TL'ye çıkacak. Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 TL'den 247 bin 407 TL'ye yükselecek.

Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 1,391 TL bu aradaki fark. Emekli ikramiyesindeki fark ise 50,149

Ek göstergesi 3000 olan bir memurun (30 yıl hizmet süresi) 3600'e çıktığında alacağı maaşı da hesaplandı.

Emekli maaş 5,627 TL'den 6,861 TL'ye çıkacak. Aradaki fark bin 234 TL olacak.

Emekli ikramiyesi de 202 bin 908 TL'den 247 bin 407 TL'ye çıkacak. Fark ise 44 bin 499 TL.

Faruk Erdem, "Ek gösterge ne kadar artarsa maaş da o kadar artıyor. O bir parametre" dedi.

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