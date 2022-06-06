3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsıyor mu?

Emekli maaş 5,627 TL'den 6,861 TL'ye çıkacak. Aradaki fark bin 234 TL olacak.

Emekli ikramiyesi de 202 bin 908 TL'den 247 bin 407 TL'ye çıkacak. Fark ise 44 bin 499 TL.

Faruk Erdem, "Ek gösterge ne kadar artarsa maaş da o kadar artıyor. O bir parametre" dedi.