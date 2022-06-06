3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?
3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, “Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” demişti. Peki, 3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak?
3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna ayrıntıları duyuruldu. Peki, 3600 ek gösterge 600 puan nedir, ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak?
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ
(1/4)Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?
- 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...
- KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME! Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?
- Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?
- 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??
- 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek, geçerli olacak? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı?
- Polis maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 20222 polis maaşı ek gösterge ile kaç TL artacak? Son durum...
- Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak?
- Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?
- Genel Müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? 2022 Genel Müdür maaşı ne kadar, kaç TL artacak?
- 3600 ek gösterge sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL?
- Gözler Kabine'de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER