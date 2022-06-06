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3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, “Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” demişti. Peki, 3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna ayrıntıları duyuruldu. Peki, 3600 ek gösterge 600 puan nedir, ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak?

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL

30 YIL HİZMET SÜRESİ

(1/4)Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

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