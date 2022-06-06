3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge 600 puan ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna ayrıntıları duyuruldu. Peki, 3600 ek gösterge 600 puan nedir, ne anlama geliyor? 600 puan ile memur maaşları ne kadar olacak?