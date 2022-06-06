Milyonları ilgilendiriyor! İki işte çalışanlar fazla primi geri alır

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Prim iadesi için işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu yıl için prime esas kazanç tutarı 37 bin 530 lira olarak uygulanıyor. Birden fazla işverenden ücret alan SSK'lı çalışanlar için bir ayda ödenen primin bu tutarı aşan kısmının yüzde 15'i oranında prim iadesi yapılır. Mayısta bir işyerinden 40 bin lira, diğerinden 35 bin lira brüt ücret alan çalışanın 75 bin lira üzerinden primi yatırılıyor. Burada tavanı aşan kazanç tutarı 37 bin 470 lira olup buna karşılık gelen sigorta primi, işsizlik sigortası primi işçi payının yüzde 15'i hesaplanıyor. Bu durumda 5 bin 620 lira prim iadesi alınabilir. Sigorta prim iadesi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: