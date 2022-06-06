Emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak! 3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsıyor? Kim ne kadar alacak? Meclis'e geliyor
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Kamu görevlilerinin tamamına 500-600 gösterge verilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak.
HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR?
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Milyonlarca kamu çalışanının gözü bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan, 3600 ek göstergedeki son durum hakkındaki detayları bugünkü Kabine toplantısının ardından açıklayacağını duyurdu.
Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.
Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.
EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİ 20 ARTACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.
Yine 3000 ek gösterge ile 180 bin lira ikramiye alan 36 bin lira daha fazla ikramiye alacak. Böylece eline geçen tutar 216 bin lira olacak. Memur-Sen'in önerdiği tazminat yansıtma oranlarında da güncellemeye gidiliyor. Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.
15 OCAK'TA YATACAK
Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor.
3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi. Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.
Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak. Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.
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