Hazine arazileri vatandaşa açılacak! Bakan Kurum o illeri açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, SABAH'a çok özel açıklamalar yaptı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan sel, yangın ve deprem felaketlerinde en vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında hızlı aksiyon alıp, mağduriyetleri bir yılda telafi ettiklerini belirten Bakan Kurum, SABAH'a kira fiyatlarına yönelik yapılan düzenlemeler, uygun ücretlendirmelerle vatandaşların arsa ve konut sahibi olmasına yönelik yürütülen çalışmalar, sıfır atık hareketi, millet bahçeleri ve müsilaj temizliği gibi pekçok önemli konudaki son durumu anlattı. Ülke genelinde açılması planlanan ekolojik koridorlarla ilgili de konuşan Bakan Kurum'un açıklamaları şunlar: