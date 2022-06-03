Haziran ayı buzağı destekleme paraları ne zaman yatacak? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

Kirişci sosyal medya hesabından, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.