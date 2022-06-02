Bakan Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları’na katılıyor

Nebati, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için Şarm el Şeyh'te bulunuyoruz. Toplantılar bugün açılış seremonisiyle resmi olarak başladı. Yıllık toplantıların ana gündemini, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve küresel enflasyonla mücadele oluşturuyor." ifadelerini kullandı.