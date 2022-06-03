Kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı! Beştepe’de kritik zirve
Son dakika haberine göre: Kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı. Beştepe'de yapılan toplantıda kripto para düzenlemesi ana hatlarıyla değerlendirildi. Buna göre şirketlerde sermaye şartı aranıyor. Denetimler güçlendirilecek.
Beştepe'de yapılan toplantıda kripto para düzenlemesi ana hatlarıyla değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kripto para olayına sıcak bakmıyorum" dediği düzenleme kapsamında ele alınan hazırlıklarda gelinen aşama ve atılabilecek yeni adımlar masaya yatırıldı.
Düzenlemeyle uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.
TEMİNAT ZORUNLU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen kripto para toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, alım-satımda denetimler güçlendirilecek.
Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak. Kripto paraların ihracına ilişkin esaslara SPK karar verecek. Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların da atılması planlanıyor. Kripto varlık şirketlerinin SPK'dan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında yer alıyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği öne çıkıyor.
ALTYAPI İÇİN SÜRE VERİLDİ
SEKTÖR temsilcileri Meclis'e gelerek kripto para konusunda görüş ve önerilerini iletti. Yapılan çalışmaya göre kripto para piyasasında belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması öngörülüyor.
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