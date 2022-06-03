Kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı! Beştepe’de kritik zirve

TEMİNAT ZORUNLU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen kripto para toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, alım-satımda denetimler güçlendirilecek.