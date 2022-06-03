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ADANUR Grup ve A2 Şirketler Grubu Yöneticisi Altuğ Adanur sağlık turizminde dijital dönüşümü değerlendirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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ADANUR Grup ve A2 Şirketler Grubu Yöneticisi Altuğ Adanur sağlık turizminde dijital dönüşümü değerlendirdi

Sağlık, İlaç ve OTC Grup ürünleri alanında faaliyet gösteren A2 Şirketler Grubu CEO’su Altuğ Adanur, sağlık turizminin artık dijital dönüşüme tabi olduğunu belirterek, internet ve sosyal medya araçlarının aktif bireyler açısından dijital dünyada varlık göstermek, fiziksel ve sanal alemlerde çoklu kimliklere sahip olmak anlamına geldiğini söyledi.

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