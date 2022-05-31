Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda ikramiyelerde artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda 2 kez hesaplara yatıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
1.100 TL olarak ödenen Kurban Bayramı ikramiyesinin 2022 Temmuz ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI, ZAMLANACAK MI?
Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...
KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
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