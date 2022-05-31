Luna coin sonrasında o da çakıldı! Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak?

Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para dünyasını yakından takip edenler Luna coinde yaşanan deprem sonrasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. 12 Mayıs 2022'de tarihi bir düşüş yaşayan TERRA LUNA, 26 bin 700 dolara inerek rekor bir düşüş yaşamıştı. Yatırımcılar şimdi listelenme ve yakım için gelebilecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak?