Luna coin sonrasında o da çakıldı! Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak?
Luna coin yeniden listelenecek mi? sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından son günlerde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıları büyük zarara uğratan Luna coin için açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. 12 Mayıs 2022’de tarihi bir düşüş yaşayan bu coin, 26 bin 700 dolara inerek 1,5 yılın dibini görmüştü. Kripto para piyasasını takip edenler ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak?
Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para dünyasını yakından takip edenler Luna coinde yaşanan deprem sonrasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. 12 Mayıs 2022'de tarihi bir düşüş yaşayan TERRA LUNA, 26 bin 700 dolara inerek rekor bir düşüş yaşamıştı. Yatırımcılar şimdi listelenme ve yakım için gelebilecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak?
LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?
Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.
Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı'nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.
LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NEDEN DÜŞTÜ?
ABD enflasyon verilerinden en çok etkilenen Terra LUNA oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 günde 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.
LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlara, yayılan korku da eklenince sabit coinde sert düşüş gerçekleşti.
Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Yakım adreslerini paylaşan Do Kwon, token yakımı konusunda da uyardı.
Terra, ilk günlerde UST kurtarma planı kapsamında muazzam miktarda basılan LUNA'nın arzının azaltılması için yakım politikasını savunuyordu. Yakım politikasının uygulanmasına yönelik ısrarlardan dolayı Do Kwon, geçen hafta sonu LUNA için bir yakım adresi paylaştı.
Diğer yandan topluluk arasında bir kararsızlık söz konusu, zira çoğunluğu büyük yatırımcılardan oluşan bazı topluluk üyeleri, Terra kurucusunun yeni Blockchain kurma planını benimsemiş durumda. Do Kwon ise LUNA yakımının fiyat üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı yatırımcıların sadece tokenlerini kaybedeceğini savunmaya devam ediyor.
Token yakımı gerçekleştirerek fiyatın yükselebileceğine inananlar ise Terra kurucusunun geçtiğimiz günlerde artık LUNA tokeni basılmadığını duyurmasına bağlıyor.
LUNA COİN NE KADAR?
Güncel fiyat, 1 LUNA = ₺140.74
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