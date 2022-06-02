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Türk Hava Yolları'na bir ödül daha! Turkish Cargo en hızlı büyüyen hava kargo markası oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Türk Hava Yolları’na bir ödül daha! Turkish Cargo en hızlı büyüyen hava kargo markası oldu

Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası olan Turkish Cargo, Stat Trade Times dergisi tarafından düzenlenen törende 2022 yılının en hızlı büyüyen uluslararası kargo havayolu ödülüne layık görüldü.

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