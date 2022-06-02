Son dakika: JPMorgan Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Açıklamada "özel tüketim büyümenin temel motoru oldu. Net ihracat, kamu harcamaları ve toplam yatırımlar da büyümeyi destekleyen diğer ana unsurlar oldu. Gevşek para politikası muhtemelen devam edecek ancak enflasyonun gelirleri azaltmasıyla özel tüketim ve GSYH'nin ivme kaybedeceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.