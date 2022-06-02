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Son dakika: JPMorgan Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: JPMorgan Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Son dakika haberine göre JPMorgan 2022 yılı ilk çeyrek GSYH büyüme rakamlarının ardından Türk ekonomisi için 2022 yılı büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

JP Morgan Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2022 yılı için büyüme tahminini yükselttiğini açıkladı.

Kurumun Türkiye raporunda güçlü özel tüketimin ilk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyümede etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada "özel tüketim büyümenin temel motoru oldu. Net ihracat, kamu harcamaları ve toplam yatırımlar da büyümeyi destekleyen diğer ana unsurlar oldu. Gevşek para politikası muhtemelen devam edecek ancak enflasyonun gelirleri azaltmasıyla özel tüketim ve GSYH'nin ivme kaybedeceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek frekanslı verilerin Tüketici Güveninde zayıflamaya işaret ettiği belirtildi.

Raporda büyümede ivme kaybı beklentisine rağmen bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3.2'den yüzde 3.7'ye yükseltildi. 2023 tahmini ise güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya düşürüldü.

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