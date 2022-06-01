Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? Tarih açıklandı...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına geldiğimiz dönemde enflasyon rakamları hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından her ayın başında rakamlar kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? Tarih açıklandı...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından gelecek enflasyon rakamları sonrasında emekli, memur maaşları ve kira artış oranı gibi bir çok kalem için detaylar belli olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? Tarih açıklandı...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.
NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? Tarih açıklandı...
- Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? EGM ve PA duyuru sayfası...
- Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi
- Son dakika: İstanbul'da kaza yapan otomobil durağa girdi! Çok sayıda ekip sevk edildi
- Gözler Polis Akademisi'nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?
- MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...
- BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması: Taleplerine yanıt vereceğiz
- Eski eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi
- Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar?
- AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?
- AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? Resmi açıklama