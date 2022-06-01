Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından gelecek enflasyon rakamları sonrasında emekli, memur maaşları ve kira artış oranı gibi bir çok kalem için detaylar belli olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları son dakika belli oldu mu? Tarih açıklandı...