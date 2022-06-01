Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından flaş "ekmek ve buğday" açıklaması

"Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir. Piyasalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakından takip edilmeye devam edilecek olup piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler alınacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN