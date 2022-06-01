01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: AK Parti'den "İstanbul Finans Merkezi" için yasa teklifi

SON DAKİKA: AK Parti'den "İstanbul Finans Merkezi" için yasa teklifi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
SON DAKİKA: AK Parti’den İstanbul Finans Merkezi için yasa teklifi

Son dakika... AK Parti, İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA