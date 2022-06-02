Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşların gündeminde kurban fiyatları yer alıyor. Koç, dana ve koyunların fiyatları kilogram hesabına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları Diyanet'in yayınladığı liste ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedeli hakkında da açıklama yaptı. Peki, kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
2022 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yılki kurbanlık fiyatları Diyanet tarafından açıklandı. İşte 2022 Kurban Bayramı'nda geçerli olacak olan ortalama kurbanlık fiyatları ve vekaleten kurban kesim bedeli;
KURBAN KESİM BEDELİ 2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBANLIK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?
2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bugünkü piyasaya göre büyükbaş kurbanlık fiyatının 20-25 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 4 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.
2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?
Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.
Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.
İL İL KURBAN FİYATLARI
İstanbul Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL
Ankara Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
İzmir Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
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