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Türkiye ihracat seferberliği! Bursa'da dev seferberlik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Türkiye ihracat seferberliği! Bursa’da dev seferberlik

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla "Türkiye İhracat Seferberliği" projesini hayata geçiriyor

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