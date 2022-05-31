İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek! Resmi Gazete’de yayımlandı

YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEYENLERE CEZA KESİLECEK

Diğer taraftan vatandaşlar da GİB'e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak.

İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.