Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı? Kira düzenlemesinde kritik detay...
Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği düzenleme hakkında detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı? Kira düzenlemesinde kritik detay...
Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kiralara yapılan zam oranları ile ilgili düzenleme olabileceğini mesajını veren Bakan Kurum, "4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak." demişti. Peki, Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı? Kira düzenlemesinde kritik detay...
KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Gelinen süreçte vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Sahada onların talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak zorundayız. 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak.
* Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Düzenleme çerçevesinde kiracı ve ev sahibinin mağdur olmayacak. 85 milyon vatandaşımızın mutlu olacağı, fırsatçılara müsade etmeyeceğimiz düzenlemeyi tamamlayıp paylaşacağız. " açıklamasında bulunmuştu.
KİRA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi.
Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, "Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor. Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var.
Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı'yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz. Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor.
Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var. Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz" diye konuştu.
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