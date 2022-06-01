01 Haziran 2022, Çarşamba
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BOTAŞ duyurdu! İşte doğal gazda haziran tarifesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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BOTAŞ duyurdu! İşte doğal gazda haziran tarifesi

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

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