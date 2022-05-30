Yenikapı Kruvaziyer Limanı ne zaman hizmette olacak?

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıl önce ülkemizde yetersiz bir karayolu altyapısı vardı. Bu yüzden hızlıca karayolu altyapımızı önemli bir seviyeye getirmemiz gerekiyordu. 20 yılda 28 bin 650 kilometreye çıkan bölünmüş yol ağı ve 68 bin kilometre üzerindeki karayolu ağını işletmekteyiz. Önemli işler yapıyoruz. 28 bin 650 kilometrelik yol ağımızda mevcut trafiğin de yüzde 85'ine hizmet ediyoruz. Önemli bir altyapı açığını tamamladık. 28 bin 650 kilometrelik bir bölünmüş yol ağı kolay geliyor ama bu yol ağı sayesinde yılda 17 milyar dolara yakın tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca hepsinden önemlisi akaryakıttan zamandan kazanıyoruz ama bu yolların kalitesi ve güvenliği yüksek olan yollar sayesinde trafik kazalarında tam yüzde 80'e varan azalmalar sağladık. Bunun karşılığında yılda 12 bine varan can kurtarıyoruz" dedi.