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Sabah gazetesi “Türkiye ihracat seferberliği”ni başlatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Sabah gazetesi “Türkiye ihracat seferberliği”ni başlatıyor

Türkiye’nin en büyük ve etkin mecralarını tek çatı altında toplayan Turkuvaz Medya Grubu ve grubun amiral gemisi Sabah Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla “Türkiye İhracat Seferberliği” projesini hayata geçiriyor. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek projenin ilk toplantısı Bursa’da yapılacak ve Gaziantep, Konya, Kayseri, Trabzon illeri ile devam edecek. Projenin ilk buluşması 31 Mayıs 2022 tarihinde sektörün önemli oyuncularının katılımı ile Hampton by Hilton Bursa Hotel’inde gerçekleşecek.

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