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TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere 240 ay vadeli ödeme imkanı sağlanmıştı. 150 bin sosyal konut için başvuruda bulunmak ve bu fırsattan faydalanmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki, TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ 150 bin sosyal konut müjdesi ile ev sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaşı harekete geçirdi. Peki, TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 150 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

TOKİ'DEN FIRSAT! GELİRİ 10 BİN LİRAYI GEÇMEYEN BAŞVURABİLECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in edindiği bilgiye göre ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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