Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, yeni rakamın ne olacağını bir an önce öğrenmek istiyor. Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?