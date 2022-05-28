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Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, yeni rakamın ne olacağını bir an önce öğrenmek istiyor. Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA FARK EMEKLİYE ZAM

Milyonlarca memur, emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında. Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi çevrildi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucu verdi.

Ankette Mayıs enflasyonu yüzde 3,97, Haziran enflasyonu yüzde 2,97 olarak tahmin edildi.

MEMURA YÜZDE 33,5 ENFLASYON FARKI

Yani ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 25, 47 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da 41 zam alabilecek.

İlave iyileştirme ile Ocak zamları yüzde 30,95'e çıkan memurlar ve memur emeklileri ise bu dönemde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 33,5 enflasyon farkı alacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 40.5 olacak.

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