Hükümet vatandaşın ucuz konut alması için devreye girdi! Bakan Kurum açıkladı: Belki tek parselde kendi evini yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerini vatandaşın kendisi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkaracaklarını açıkladı.



Bakan Kurum, "Belki tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alınacak. Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Çatalca, Tuzla ve Başakşehir'de çalışıyoruz" diye konuştu.