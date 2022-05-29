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Son dakika: TPAO'ya izin verildi! Mardin ve Şırnak'ta petrol aranacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: TPAO’ya izin verildi! Mardin ve Şırnak’ta petrol aranacak

Son dakika haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

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