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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artışlarında yaşanan eşitsizlikler sonrasında hükümet tarafından yeni çalışma başlatıldığı duyurulmuştu. Kiralara tavan fiyat uygulaması getirilmesi beklenirken, artışın ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kiralara yeni düzenleme getirileceği açıklandı. Kontrat süresi dolan kiracılar artış oranını merak ediyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli olacak.

KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para'da kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" dedi. Kurum, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve ilgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelde konutlarda 20'de 1'ini, ticaret ünitelerinde 15'te 1'ini geçemez. Bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 1 hafta 10 güne tamamlayıp paylaşacağız. Artışlarla ilgili denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

KİRA DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Düzenleme ile ilgili önemli gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.

Nilüfer Kas'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere son 2 yıldır TÜFE oranında yasal artış yapılabiliyor. Ve 'kontralarda bunun üzerinde artış yapılamaz' ibaresi var. Burada yasal bir durum söz konusu. Son zamanlarda artışlar nedeniyle ev sahiplerinin beklentileri çok artmış durumda.

Burada ev sahipleri tarafından kiracılara 'ya evden çık ya kirayı artır' seçenekleri sunuldu. Bu noktada Borçlar Kanunu kiracının yanında. 5. yıla kadar TÜFE'nin üzerinde bir artış yapılamıyor. Türkiye'de 8 milyonun üzerinde kiracı ve bu yangının üzerine su dökülmesi lazım. Burada 6,5 milyon kiracı da eski kiracı. Yeni yapılacak düzenleme eski kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Burada satışta olduğu gibi 'semt semt bölge bölge rayiç belirlemesi yapılır' deniyor. Yani bunun üzerinde bir tavan uygulaması yapılır. Bunun üzerinde kira bedelleri olmaz. Ancak bu sistem büyükşehirlerde uygulanabilir bir durum değil. Büyükşehirler bir cadde üzerindeki rezidans ile karşısındaki binalarda aynı durum olmaz. Bu çok uygulanabilir olmaz.

Konut alırken insanlar bir beklenti ile bunu alıyorlar. Konut alanları küstürmemek lazım. Hem kiracıları hem ev sahiplerini memnun edecek bir denge kurulabilirse şahane olur.

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

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