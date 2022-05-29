Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?

Nilüfer Kas'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere son 2 yıldır TÜFE oranında yasal artış yapılabiliyor. Ve 'kontralarda bunun üzerinde artış yapılamaz' ibaresi var. Burada yasal bir durum söz konusu. Son zamanlarda artışlar nedeniyle ev sahiplerinin beklentileri çok artmış durumda.

Burada ev sahipleri tarafından kiracılara 'ya evden çık ya kirayı artır' seçenekleri sunuldu. Bu noktada Borçlar Kanunu kiracının yanında. 5. yıla kadar TÜFE'nin üzerinde bir artış yapılamıyor. Türkiye'de 8 milyonun üzerinde kiracı ve bu yangının üzerine su dökülmesi lazım. Burada 6,5 milyon kiracı da eski kiracı. Yeni yapılacak düzenleme eski kiracıları yakından ilgilendiriyor.