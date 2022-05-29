Merkez Bankası beklentiyi açıkladı! Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.