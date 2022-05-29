Merkez Bankası beklentiyi açıkladı! Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası enfasyon beklenti anketini yayımladı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşını etkileyecek enflasyon rakamları için detaylar gelmeye devam ediyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın aylık yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları duyurulurken en çok merak edilen Mayıs 2022 enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97
Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK
4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU
Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.
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