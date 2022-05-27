Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 2022 yılına ait koyun ve keçi desteklemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ
Anaç koyun keçi desteklemesinde, hayvanların 15 Ağustos 2020 ve öncesi doğmuş olması gerekecek.
Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuru yapacak.
Saf ırk Ankara (tiftik) keçileri için ilave destekten yararlanılacak. Yetiştiricilerin (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçeyle 17 Aralık 2021'e kadar başvurmuş olması gerekecek.
SÜRÜ BÜYÜTME VE YENİLEME DESTEĞİ
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi için anaç koyun ve keçilerin, 15 Ağustos 2019-15 Ağustos 2020 döneminde doğmuş olması gerekecek. Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar için desteklemeden yararlanılamayacak.
Son 2 yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan anaç koyun ve keçiler için bakanlıkça belirlenecek artış oranında ilave destek verilecek.
KÜÇÜKBAŞ SOY KÜTÜĞÜ DESTEKLEMESİ
Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun veya keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç veya tekeleri alan yetiştiriciler küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak.
Desteklemeden yararlanmak için damızlık koyun veya keçilerin 16 Mayıs 2021-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında doğum yapmış olması gerekecek. 1 Eylül 2022'ye kadar oluşan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.
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