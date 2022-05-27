Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?