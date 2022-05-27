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SON DAKİKA: Şeker ithalatına tarife kontenjanı! Karar Resmi Gazete’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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SON DAKİKA: Şeker ithalatına tarife kontenjanı! Karar Resmi Gazete’de

Son dakika… Başkan Erdoğan’ın imzası ile “şeker ithalatına tarife kontenjanı” kararı Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenecek.

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