SON DAKİKA: Şeker ithalatına tarife kontenjanı! Karar Resmi Gazete’de

Yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.