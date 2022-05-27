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Sigaraya ÖTV zammı son dakika: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Sigaraya ÖTV zammı son dakika: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...

Sigaraya zam mı geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Tüketiciler güncel sigara fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Güncel sigara fiyatları henüz etiketlere yansımadı. Fiyatlar güncellendiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

İşte son yayınlanan fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

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