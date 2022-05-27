Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Peki, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...