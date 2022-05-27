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Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi gazete üzerinden yayınlanan duyuru ile beraber alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Yeni sigara fiyatları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Peki, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...

SİGARAYA ÖTV ZAMMI!

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

İşte son yayınlanan fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

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