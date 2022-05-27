Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre; Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Peki, Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?