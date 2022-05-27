Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?
Sigara zammı ne zaman uygulanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete üzerinden yayınlanan duyuru ile beraber alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Sigara tüketicileri uygulanan ÖTV artışı sonrasında fiyatların ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Peki, Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?
Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre; Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Peki, Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Sigara fiyatlarına ne kadar zam geleceği henüz belli olmadı. Konu hakkında fiyat güncellemesi yapıldığında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MAYIS 2022 BAT, PHİLİP MORRİS, JTI SİGARA FİYATLARI
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Winston: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Lark: 26,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
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