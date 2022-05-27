Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Bir çok kalemde maaşların zam oranlarını etkileyecek enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar bekleniyor. TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalar sonrasında detaylar belli olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları ile tahminler yayınlandı. TÜİK ile Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...
MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor. Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' henüz yayımlanmadı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; ise aylık bazda Mayıs enflasyon tahmini yüzde 2,86 oldu. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandığında bu rakamlar revize edilecek.
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