Bandırma’da karbür Ankara’da zırh üretilecek! Tonu 40 bin dolar

Bor piyasasında Türkiye'nin rakiplerinin ABD ve Rusya şirketleri olduğunu anlatan Keleşer, "En büyük rakibimizi 2021 ve 2022 yılında piyasadan sildik. Daha önce 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 150 bin ton arası mal satan U.S. Borax, geçen yıl 950 bin ton satabildi" diye konuştu. Dünyadaki bor tüketiminin de yaklaşık 4 milyon ton olduğunu belirten Keleşer, bor pazarının yaklaşık 1,8 ila 2 milyar dolarlık parasal piyasa değeri olduğunu ifade etti. Keleşer, "2021'de Eti Maden olarak, yaklaşık 2 milyon 630 bin ton ürün sattık, yaklaşık olarak 1 milyar 30 milyon dolar ciro yaptık" bilgisini de verdi.