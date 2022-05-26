Akaryakıt zammı son dakika: 26 Mayıs Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Benzin, mazot ve LPG fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG (oto gaz) litre fiyatında fiyat artışı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, akaryakıt zammı son durum nedir? Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 26 Mayıs Perşembe güncel benzin, mazot ve LPG litre fiyatı: