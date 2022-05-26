Akaryakıt zammı son dakika: 26 Mayıs Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
Son dakika... Akaryakıt fiyatları ne kadar? Döviz kurları ve brent petroldeki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Bugünden itibaren geçerli olmak üzere oto gazda fiyat artışı yaşandı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, akaryakıt zammı son durum nedir? Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste...
Benzin, mazot ve LPG fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG (oto gaz) litre fiyatında fiyat artışı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, akaryakıt zammı son durum nedir? Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste...
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İşte 26 Mayıs Perşembe güncel benzin, mazot ve LPG litre fiyatı:
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt zammı son dakika: 26 Mayıs Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis! Yargı paketinin detayları ortaya çıktı
- 29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor?
- Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
- Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?
- Sağlık Bakanlığı YHGM duyurdu: 2022 2. dönem ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman? Kura çekimi ne zaman?
- EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS lise sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB 2022 LGS takvimi...
- Kate Moss ifadesinde ne dedi? Johnny Depp-Amber Heard davası ne oldu, son durum nedir? Mahkeme kararı açıklandı mı?
- Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?