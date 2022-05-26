26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt zammı son dakika: 26 Mayıs Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Akaryakıt zammı son dakika: 26 Mayıs Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022
ABONE OL
Akaryakıt zammı son dakika: 26 Mayıs Benzin, mazot, LPG oto gaz litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Son dakika... Akaryakıt fiyatları ne kadar? Döviz kurları ve brent petroldeki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Bugünden itibaren geçerli olmak üzere oto gazda fiyat artışı yaşandı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, akaryakıt zammı son durum nedir? Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste...

Benzin, mazot ve LPG fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG (oto gaz) litre fiyatında fiyat artışı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, akaryakıt zammı son durum nedir? Benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 26 Mayıs Perşembe güncel benzin, mazot ve LPG litre fiyatı:

26 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.85 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.82 TL

26 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.97 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

26 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.96 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.19 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA