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Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Asgari ücret hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dünya genelinde enflasyon artışı yaşanmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam gündeme geldi. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar...

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, hükümetten gelen son açıklamalar bazı soruları gündeme getirdi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de "asgari ücrete temmuz zammı yapılacak mı?" sorusu oldu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2022 asgari ücret ile ilgili merak edilenler...

Yıl başında yüzde 50,5 oranında yapılan zam sonrası net asgari ücret 4.253,40 liraya çıkmıştı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle enflasyonda yaşanan artış ile birlikte ikinci ara zam konuşulmaya başlandı.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından asgari ücrete ara zam yapılacağı iddia edildi.

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirterek, "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." dedi.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET'E TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yapılan bu açıklamaların neticesinde asgari ücrete ara zam yapılacağı iddia edilse de, henüz kesin olarak asgari ücret artışı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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