Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, hükümetten gelen son açıklamalar bazı soruları gündeme getirdi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de "asgari ücrete temmuz zammı yapılacak mı?" sorusu oldu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2022 asgari ücret ile ilgili merak edilenler...

Yıl başında yüzde 50,5 oranında yapılan zam sonrası net asgari ücret 4.253,40 liraya çıkmıştı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle enflasyonda yaşanan artış ile birlikte ikinci ara zam konuşulmaya başlandı.