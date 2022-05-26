Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Asgari ücret hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dünya genelinde enflasyon artışı yaşanmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam gündeme geldi. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar...
Asgari ücret 2022 Temmuz zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, hükümetten gelen son açıklamalar bazı soruları gündeme getirdi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de "asgari ücrete temmuz zammı yapılacak mı?" sorusu oldu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2022 asgari ücret ile ilgili merak edilenler...
Yıl başında yüzde 50,5 oranında yapılan zam sonrası net asgari ücret 4.253,40 liraya çıkmıştı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle enflasyonda yaşanan artış ile birlikte ikinci ara zam konuşulmaya başlandı.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından asgari ücrete ara zam yapılacağı iddia edildi.
Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirterek, "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." dedi.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi.
ASGARİ ÜCRET'E TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, yapılan bu açıklamaların neticesinde asgari ücrete ara zam yapılacağı iddia edilse de, henüz kesin olarak asgari ücret artışı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...
- AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 3.546 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?
- Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
- 3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Göçmenlere karşı plastik mermi
- Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: En başarılısı oldu