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ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 1,5 daraldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 1,5 daraldı

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.4'ten yüzde 1.5'e revize edildi. ABD ekonomisi yılın ilk üç ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla daraldı.

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