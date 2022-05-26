Luna coin için kritik hamle! Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?

Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı'nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.