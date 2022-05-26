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Luna coin için kritik hamle! Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Luna coin için kritik hamle! Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?

Luna coin yakımı olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan düşüş ile gündeme gelen Luna coin için yorumlar, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, luna coin çöküşünden etkilendiğini anlatan bir paylaşım yaptı. Peki, Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?

Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıları Luna coin gelecek güncel yorumları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere kısa süre önce Luna coinde beklenmeyen bir düşüş yaşandı. Peki, Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?

LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?

Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.

Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı'nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.

LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NEDEN DÜŞTÜ?

ABD enflasyon verilerinden en çok etkilenen Terra LUNA oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 günde 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlara, yayılan korku da eklenince sabit coinde sert düşüş gerçekleşti.

Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Sürecin ne kadar devam edeceği henüz netlik kazanmadı, ancak LUNA coin'in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği belirtiliyor.

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