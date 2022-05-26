Luna coin için kritik hamle! Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?
Luna coin yakımı olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan düşüş ile gündeme gelen Luna coin için yorumlar, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, luna coin çöküşünden etkilendiğini anlatan bir paylaşım yaptı. Peki, Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?
Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıları Luna coin gelecek güncel yorumları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere kısa süre önce Luna coinde beklenmeyen bir düşüş yaşandı. Peki, Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?
LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?
Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.
Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı'nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.
LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NEDEN DÜŞTÜ?
ABD enflasyon verilerinden en çok etkilenen Terra LUNA oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 günde 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.
LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlara, yayılan korku da eklenince sabit coinde sert düşüş gerçekleşti.
Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Sürecin ne kadar devam edeceği henüz netlik kazanmadı, ancak LUNA coin'in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?
- Luna coin için kritik hamle! Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?
- BEKÇİLİK SINAV YERLERİ: Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...
- AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 3.546 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?
- Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?