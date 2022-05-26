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Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94.7 iken, Mayıs ayında yüzde 2.1 oranında artarak 96.7 değerine yükseldi.

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