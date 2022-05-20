Borsa İstanbul’dan tarihi zirve: Dünyanın en likit piyasası oldu

2021 YILININ GETİRİ ŞAMPİYONU ZİMBABVE BORSASI OLDU

23 gelişmiş ve 24 gelişmekte olan ülkenin büyük ve orta ölçekli şirketlerinin performansını yansıtan MSCI ACWI endeksi 2021 yılını dolar bazında yüzde 19 artışla tamamladı.

2021'de dünya genelinde gelişen piyasalar endeksi yılı yüzde 3 kayıpla tamamlarken, gelişmiş piyasalar gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrıştı. Çin dışındaki gelişmekte olan ülkeler genelinde ise pay piyasalarından sermaye çıkışı yaşandı.

Organize borsalar arasında 2021'de dolar bazında bir önceki yıla kıyasla en fazla getiriyi yüzde 209 ile Zimbabve Borsası sağladı. Yüzde 97 getiri ile Zambiya'daki Lusaka Borsası ikinci en yüksek getiri sağlayan borsa olurken, Sri Lanka Borsası yüzde 65 getiri ile üçüncü, Estonya Borsası yüzde 37 getiri ile dördüncü oldu. 92 borsa arasında 74'ü 2021 yılını getiri ile tamamlarken, 18 borsa yılı kayıpla kapattı.

Salgın ortamında internet üzerinden işlemlerin ivmelenmesiyle birlikte, teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve bu şirketlere olan yatırımcı ilgisi teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq'ta fiyatların yüzde 29 artmasında etkili olurken, 2020 yılında salgın nedeniyle zayıf seyreden petrol fiyatlarının 2021 yılında yeniden yükselmesiyle ekonomisi ağırlıkla petrol gelirine bağlı olan ülke borsaları sıralamada öne çıktı.

Borsa İstanbul 2021'de dolar bazında yüzde 30 ile en fazla değer kaybeden borsa olarak dikkati çekerken, en fazla kayıp yaşanan diğer 9 borsanın 4'ü Latin Amerika, 2'si Afrika, 2'si Asya ve 1'i Avrupa ülkesinde yer aldı.