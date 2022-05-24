KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatar 2022?
KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri, TC kimlik numaralarının son hanesine göre KYK burs ve kredilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirttiği tarihte e-devlet sisteminden sorgulayabilecek. Peki, KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatar 2022?
KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatar 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi ödemelerinden yararlanan öğrenciler ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatar 2022?
KYK KREDİ VE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve ödemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılıyor. Ödemeler T.C kimlik numaralarına göre hesaplara yatıyor.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
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