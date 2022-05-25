Çarşı-pazara bahar geldi! Fiyatlarda düşüş

Ülke genelende tüm hallerde büyük fiyat düşüşleri var. SABAH'a konuşan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, düşüşün önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışlarında soğuk havanın ciddi bir etken olduğunu belirten Tavşan, "Bu yıl sebze-meyvede ciddi bir üretim bolluğu var. Fiyatlardaki düşüş eğrisi devam edecek. Salatalık 1 liraya indi daha da inebilir. Domateste de önümüzdeki günlerde düşüşler olacak. Bu olay tamamen üretim ve arzla ilgili" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde komisyonculuk yapan İsmail Erten ise "Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin, hatta salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu. Yaz geldi bugün için salatalık 1, kabak 2, domates 8-10, patlıcan ise 5 TL. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim bolluğu yaşanıyor. Normalde günlük sattığımızın 3-4 katı fazla ürün gelmeye başladı" dedi.