Çarşı-pazara bahar geldi! Fiyatlarda düşüş
Son dakika haberine göre: Geçen ay rekor kıran sebze-meyve fiyatları, havaların ısınması ve hasat mevsimiyle adeta dip yaptı. Halde 25 TL’ye satılan salatalık 1 TL’ye, 15 TL’lik patates 4 liraya kadar düştü. İndirim tezgahlara da yansıdı.
Havaların ısınması ve hasat mevsimine girilmesiyle geçen ay zirveye çıkan sebze-meyve fiyatları adeta dip yaptı. Antalya Hali'nde salatalık 1, kabak 3, domates 6, patlıcan ise 4 liraya kadar düştü. Adana Hali'nde ise hasadın başlamasıyla kilogramı geçen ay 25 liraya satılan salatalık 1 TL'ye, 15 liraya satılan patates ise 4 TL'ye indi.
Ülke genelende tüm hallerde büyük fiyat düşüşleri var. SABAH'a konuşan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, düşüşün önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışlarında soğuk havanın ciddi bir etken olduğunu belirten Tavşan, "Bu yıl sebze-meyvede ciddi bir üretim bolluğu var. Fiyatlardaki düşüş eğrisi devam edecek. Salatalık 1 liraya indi daha da inebilir. Domateste de önümüzdeki günlerde düşüşler olacak. Bu olay tamamen üretim ve arzla ilgili" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde komisyonculuk yapan İsmail Erten ise "Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin, hatta salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu. Yaz geldi bugün için salatalık 1, kabak 2, domates 8-10, patlıcan ise 5 TL. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim bolluğu yaşanıyor. Normalde günlük sattığımızın 3-4 katı fazla ürün gelmeye başladı" dedi.
YARI YARIYA DÜŞECEK
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan da fiyatların iki hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Hasatın başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar daha da düşecek. Şu anda taze patates 8, eskisi ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1.5, taze soğan ise 3.5 liraya satılıyor. 8 liradan satılan domatesin fiyatı da iki haftaya kadar 4 liraya düşer. Denetimler de artarsa vatandaş ucuza sebze-meyve yiyecek."
SIRADA DOMATES VAR
İç Anadolu Bölgesi'nde de havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte sebze fiyatları önemli oranda düştü. Tokat'ta soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte sebze fiyatlarında düşüş başladı.
Yaklaşık 1 ay önce markette 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Halde ise salatalık fiyatları kalitesine göre 2-4 lira arasında satışa sunuldu.
Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebzede fiyatlarında beklenen düşüşün yaşandığını belirterek, "Şu anda sadece güney illerimizden gelen domates fiyatları biraz yüksek. Onun da düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
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