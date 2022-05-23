Zorunlu askerlik yapanın ailesine 1100 TL destek! 12 ay boyunca ödeniyor
Son dakika haberine göre: Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Lisans mezunu olan, uzun dönem askerlik yapan askerlerim ailelerine 12 ay, 6 ay boyunca kısa dönem askerlik yapanların ailelerine de 3 ay boyunca yardım ödemesi yapılıyor.
Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor.
Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1.100 liraya çıktı. Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor.
12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR
Asker aileleri para yardımına, askerin gelir testi ile muhtaç olduğu belirlenen eş, çocuk, anne, babası başvuruda bulunabilir. Ailede kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor. Ödemeler en geç ayın 28'inde yatıyor. Lisans mezunu olan, uzun dönem askerlik yapan askerlerim ailelerine 12 ay, 6 ay boyunca kısa dönem askerlik yapanların ailelerine de 3 ay boyunca yardım ödemesi yapılır.
12 ay askerlik yapan kişinin ailesi başvuruyu askerliğin üçüncü ayından itibaren yaptıysa 9 ay için yardım ödemesi yapılır. Asker ailesine para yardımı aylık minimum 275 lira olmak üzere iki ayda bir 550 lira yatırılıyor. Askerin bulunduğu ilin zorluk derecesine ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı olarak maaşlar artış gösteriyor. Asker aile yardımında çocuklara 150 lira veriliyor.
BOŞANAN EŞ ALAMAZ
BAŞVURUYU yapan kişi bir yerde çalışmaya başlarsa, sigortalı olursa, boşanma ile eşlik vasfı düşerse, askerlik yardımı kesilir. Ailenin muhtaçlık durumunu tanımlaması için gelir testine ait başvuru da online olarak yapılamaz.
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