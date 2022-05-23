Zorunlu askerlik yapanın ailesine 1100 TL destek! 12 ay boyunca ödeniyor

12 ay askerlik yapan kişinin ailesi başvuruyu askerliğin üçüncü ayından itibaren yaptıysa 9 ay için yardım ödemesi yapılır. Asker ailesine para yardımı aylık minimum 275 lira olmak üzere iki ayda bir 550 lira yatırılıyor. Askerin bulunduğu ilin zorluk derecesine ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı olarak maaşlar artış gösteriyor. Asker aile yardımında çocuklara 150 lira veriliyor.