İş yükü ağırlaşan işçiye çifte tazminat! İş yerinde uyuyanlar dikkat

İş Kanunu'na göre izin almadan iki iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü işe gelmeyenin sözleşmesi haklı nedene dayanarak feshedilebilir. Çalışma hayatına ilişkin merak edilen bazı kritik soruların yanıtları şöyle: