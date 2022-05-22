Yüksek kira fiyatları için düzenleme! Ev kira fiyatları düşecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara’da ev kiraları düşer mi?

ABD'DE RANZA RANZA KİRALAMA BAŞLADI

Hollanda Hükümeti'nin kira artışlarına karşı aldığı bu karar, gözü diğer ülkelere çevirdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı.

Bir yıl öncesine göre ortalama kira artışı yüzde 17 seviyelerinde seyrediyorken, Miami gibi eyaletlerde bu oran yüzde 52'yi buluyor. ABD'de San Francisco'da kiralar aşırı artınca sıradışı çözümler ortaya çıktı.

Brownstone Shared Housing adlı paylaşımlı konut girişimi, ufak ranza bölmelerini aylık 800 dolara kiralıyor. Bölmeler sayesinde üç odalı bir evde 14 kişi kalabiliyor. İngiltere'de son 5 yılda en hızlı kira artışı yaşanıyor. Ülkede kiracılar tahliyelere maruz kalıyor.