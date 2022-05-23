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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker ile "sözleşmeli tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi.

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